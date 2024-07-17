رانيا منصور جريئة وجوري بكر بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

ظهرت بسمة بوسيل برفقة ابنتها تاليا، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بملامح هادئة.

هنادي مهنا

هنأت الفنانة هنادي مهنا الفنان أحمد سعد، بمناسبة عيد ميلادة ونشرت صورة تجمعهما، وذلك على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أخي".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت أمام المرآة.

نهى عابدين

تستمتع الفنانة نهى عابدين بـ العطلة الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "X"، ولاقت تفاعل متابعيها.

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جريئة.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها صورة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال وبدون مكياج.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، أحدث ظهور لها ونشر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

فرح الزاهد

ظهرت فرح الزاهد بفستان أسود انيق ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.