إسعاد يونس من مهرجان العلمين: "تمنيت يكون عمار الشريعي موجود بينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وتقديم حلقة خاصة واستثنائية من برنامجها "صاحبة السعادة".

وكشفت "يونس"، في مداخلة هاتفية بـ"القناة الأولى المصرية"، مساء أمس الثلاثاء، كواليس حفل يوم 25 يوليو في مهرجان العلمين، باستضافة الموسيقار نادر عباسى وكارمن سليمان ولؤى، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وتحدثت "إسعاد يونس" عن عمار الشريعي، وقالت: "كنت أنا وعمار الشريعى أصحاب أنتيم لسنوات طويلة، وجوده معانا في العلمين الجديدة من جوايا كان عندي إحساس إني واخدة صاحبي عشان يشوف بلدنا حصل فيها إيه".

وأضافت: "عاملين ليلة لعمار الشريعي بنقدم فيها مجموعة من أعماله، لو كان موجود بينا مكنش هيصدق إنها بتتنفذ بالجودة والعظمة دي، هنقدم في ليلة عمار الشريعى مجموعة كبيرة من الأغانى مثل الحفلات العالمية، وهناك مفاجآت كثيرة في، وما يسعدني بأن عمار الشريعى سيكون معنا في هذه الليلة".

وتشهد النسخة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية بحضور ألمع النجوم والشخصيات المؤثرة.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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