شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة طربية فى مهرجان العلمين.. كاظم الساهر وماجدة الرومى يشعلان الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عشاق الطرب على موعد استثنائي فى حفلات الويك إند الثاني لمهرجان العلمين، عندما يُحيى القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي يوم الخميس 18 يوليو، فيما ستطل النجمة الكبيرة ماجدة الرومي على جمهورها في حفلها يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسي.



ويتضمن جدول حفلات مهرجان العلمين تنوعًا بين كل الألوان الفنية التي يفضلها الجمهور بمختلف أعمارهم وأذواقهم، وبالتأكيد فإن للنجمين كاظم الساهر وماجدة الرومي مكانة كبيرة في عالم الغناء فى الوطن العربي وبين الأجيال المتعددة خاصة أن تاريخهما الفنية طويلة وممتدة لسنوات طويلة من الإبداع الفني.

وينتظر جمهور مهرجان العلمين سهرات طربية بامتياز عندما يتألق كاظم الساهر بأروع أغانيه في يوم الخميس 18 يوليو، والحال نفسه فإن النجمة ماجدة الرومى ستقدم عدد من أروع أعمالها الفنية.



وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



كاظم الساهر