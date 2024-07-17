شكرا لقرائتكم خبر عن مينى ألبوم ومتصور فيلم قصير.. أمير عيد يكشف عن "روكسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أمير عيد ألبومه القصير المنفرد "روكسى" والذى يضم خمس أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر ثلاثة فصول من الحكاية، وكشف عن الفصل الأول باسم "حاجات جوايا"، والفصل الثانى "اسمك ايه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.



وروج النجم أمير عيد عن مينى ألبومه الجديد، بشكل غريب، حيث فاجأ كل جمهوره ومحبيه عبر حسابه على إنستجرام الأسبوع الماضى، بحذف كل الصور والبوستات على إنستجرام ووقتها لم يكشف السبب، وجعل الجميع يتساءل عن السبب ولماذا فعل ذلك.

وبعدها نشر أمير عيد فيلما قصيرا له، أبيض وأسود وكأنه في لقاء قديم، ثم نشر صورة بوستر عليه صورته بلوك كلاسيكى قديم ومكتوب "روكسى" ومن بطولة أمير عيد وندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، ليتضح أنه مينى ألبومه الجديد.

آخر أعمال النجم أمير عيد هو مسلسل دواعى السفر، وعرض على منصة WATCH IT ومن أعمالها الأصلية ومكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.