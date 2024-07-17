شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر قبل حفل العلمين: أخجل إن لم أقدم عملا جديدا فى كل حفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا كبيرًا بمهرجان العلمين يوم 18 يوليو الجارى على مسرح العلمين أرينا، وسط حضور كبير من محبيه، حيث طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتى تذاكر الحفل، التي أوشكت على النفاد، حيث من المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة.

وقال القيصر في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم: إنه يقضى أغلب وقته في تلحين الأغانى ويكتب العديد من الأغانى بنفسه ويقوم بتلحينها، مشيراً إلى أنه لم يقدر على الصعود على المسرح في أي حفل بدون أن يقدم عملا جدديا، حيث إنه يكون خجلا من أن يقدم عملا جديدا في كل حفل يقدم عليه، لأن الحفلات لها قدسية خاصة ولذلك أحب أن أكون جاهزا في كل وقت، بالإضافة إلى أنه لا يحب أن يغنى الأغانى القديمة في الحفلات فقط.

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.