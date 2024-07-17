شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تتعاون مع مدين وأحمد عيسى وأمين نبيل في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية جديدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وتتعاون فيها مع الشاعر أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع أمين نبيل.

تخوض الفنانة مي سليم تجربة الديو الغنائي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "ملناش بديل" حيث تغنيها مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى نهاية شهر يوليو الجاري.

وتسجل مى سليم أغنية "ملناش بديل" ثاني تجاربها في الديوهات الغنائية بعدما قدمت أغنية "بطل تعاكسني" مع حمدي باتشان عام 2015 والأغنية كتب كلماتها ملاك عادل ولحنها هاني فاروق وقام بالتوزيع أحمد عادل.

وكانت مى سليم قد أكدت في تصريح لـ"الخليج 365،" أنها أخطأت في حق نفسها حينما سمحت للتمثيل أن يخطفها الذى تعتبره عشقها الأول، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الخطأ مرة أخرى خاصة أن الجمهور كان يعاتبها في كل مكان لابتعادها عن الغناء.

وقدمت مى سليم آخر أعمالها، فيلم "بنقدر ظروفك" الذى تم طرحه مؤخراً، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، نسرين طافش ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.