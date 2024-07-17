شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Longlegs بطولة نيكولاس كيج يحقق 22 مليون دولار في 4 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Longlegs للنجم العالمى نيكولاس كيج، إيرادات وصلت إلى 2 مليون 400 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، منذ عرضه يو 12 يوليو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و 41 دقيقة.

وكان قد عُرض فيلم الرعب الجديد للنجم العالمى نيكولاس كيج، Longlegs، بشكل مفاجئ، ولاقى ردود فعل حماسية من النقاد والحضور، كجزء من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، كان الجمهور حاضرًا في مسرح Aero لعرض سري تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً.

وفي قاعة المسرح، ظهر على الشاشة شعار الفيلم الموسيقي القادم Wicked، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا هو الفيلم المقرر عرضه.

ألا انه تبين أن عرض اسم الفيلم كان مجرد مزحة من قبل المهرجان، الذي كشف أن الذى سيعرض هو Longlegs، ومن ثم ظهر كاتبه ومخرجه أوز بيركنز، وقدم مقدمة عن الفيلم قبل أن يستقبل بطل العمل نيكولاس كيج على المسرح.

قال كيج عن الفيلم: "كان الناس يسألونني: "كيف لا يمكنك وضع وجهك على الملصق أو المقطع الدعائي لـ [Longlegs]؟، ولكننى أخترت وضع صورة الوحش بدلا منى لجعل الأمر أكثر تشويقا".

من المقرر طرح فيلم Longlegs على نطاق واسع في الولايات المتحدة في 12 يوليو الجارى.

وأضاف كيج أنه يقدم شخصية قاتل متسلسل في مسلسل Longlegs، وكانت ردود أفعال النقاد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، واصفين إياه بأنه "الفيلم الأكثر إثارة للقلق لهذا العام"، بالإضافة إلى أن العمل "مائة دقيقة من الرعب المتواصل والمكثف".

وأشار أحد الحاضرين إلى أن الفيلم "كان مجنوناً للغاية" لدرجة أن امرأة خلفهم بدأت بالبكاء في منتصف عرضه.