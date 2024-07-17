هنا الزاهد تتحدث عن طليقها أحمد فهمي: "منزلتش دمعة واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد لقائها أمس مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة "DMC".

وتحدثت هنا عن تجربة طلاقها من الفنان أحمد فهمي: "أنا عمري ما كنت أتخيل إن فيه حاجة اسمها طلاق، بالنسبة إني أخوض التجربة الكبيرة دي، ربنا عارف إني مقدرش أتحملها فجبهالي بتمهيد في 8 شهور، لو كان حصل مرة واحدة كنت هتعب أوي، لما حصل الطلاق قولت عادي واتعلمت كتير، ولو رجع بيا الزمن هخوض التجربة، لأني مش هتعلم إلا لما يتقرص ودني، أنا بحب الأطفال جدا بس الواقع عكس كده خالص عكس ما كنت بحلم وكنت أتمنى تكوين أسرة".

وتابعت: "أنا قولت اني بعد الطلاق هضايق، وهبقى غضبانة جدا، لكن أنا منزلتش دمعة واحدة، خلاص الموضوع خلص، أول محصل الطلاق روحت لأهلي وقولت أكيد ربنا شايلي حاجة أحسن".

وأوضحت بأنها لا تمانع مشاركة طليقها أحمد فهمي في عمل فني: "لو دور حلو ممكن، هو دلوقتي بقى زميل في الشغل، مش أكتر من كده حتى مش صاحب".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام.

وكتبت هنا عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام" يوم الأربعاء 15 نوفمبر: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".