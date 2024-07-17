شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى التي جعلت الرئيس الفرنسى ماكرون يبكى.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الغنائي يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسي، في مهرجان العلمين بنسخته الثانية وتحمل الحفلة عدة مفاجآت سوف يتم الكشف عنها الأيام المقبلة.

والنجمة ماجدة الرومى من النجمات التي لها مواقف مؤثرة دائما في موطنها لبنان و خارجه في الوطن العربى، وبعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الأول من سبتمبر 2020 لبنان، وحرص على زيارة ولقاء النجمة ماجدة الرومى، وتأثر لكلامها عن بلادها ودمع، ووقتها نشرت صفحتها على فيس بوك، فيديو بتعليق:" الرئيس الفرنسي تأثر لكلام ماجدة الرومي التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني".



ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.