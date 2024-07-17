شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج: والدى رفض مشاركتى فى برنامج مواعدة فى صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى نيكولاس كيج أنه تم قبوله فى أحد برامج المواعدة عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره، لكن والده منعه من المشاركة.

وأكد كيج أنه أجرى أول اختبار أداء له على الإطلاق فى The Dating Game، وهو برنامج ألعاب فى الولايات المتحدة فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وكان ناجحًا.

وصرح كيج قائلا: "تم قبولى فى المشاركة في البرنامج، لكن والدى لم يسمح لى بذلك، كنت صغيرا جدا، كان عمرى 14 عامًا تقريبًا".

والد كيج هو أوجست كوبولا، وهو أكاديمي ومدير سينمائي وشقيق مخرج فيلم The Godfather فرانسيس فورد كوبولا، وتوفي أوجست كوبولا في عام 2009 عن عمر يناهز 75 عامًا.

وكان قد اعتذر النجم العالمى نيكولاس كيج من والدته الراحلة بعد العرض الخاص المفاجئ لـ فيلمه Longlegs، فى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، العمل الذى يدور في إطار رعب، ويلعب فيه كيج شخصية قاتل متسلسل.

وصرح كيج قائلا: "شخصية القاتل المتسلسل التي أقدمها في فيلم الرعب الجديد Longlegs، أشعرتنى وكأننى في مواجهة مع والدتى الراحلة، آسف يا أمي"، وسط ضحكات الجمهور.