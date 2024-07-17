ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة ندى أبو فرحات في عمل مسرحي جديد بعنوان "معمول" كتابة وإخراج كريم شبلي وسارة عبدو، ويشاركها في التمثيل هيام أبو شديد وجوزيف آصاف وسينتيا كرم وسارة عبدو.

وعن محتوى المسرحية فإنها عبارة عن تعمق في حياة أربع سيدات مقيمات في نفس المبنى في بيروت.

وفي لقاء موقع "الفن" مع أبو فرحات التي تحدثت عن العمل وقيمة المواضيع التي يتضمنها وعن التعاون مع فريق العمل.

تجدر الإشارة أن مسرحية "معمول" انطلقت منذ ٩ تموز/يوليو 2024، على مسرح دوار الشمس بدارو وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ندى أبو فرحات تبكي وتضحك لهذا السبب .. وهذا ما قالته عن سينتيا كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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