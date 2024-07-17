ليلي روز ديب في إطلالة صيفية منعشة

ميرنا وليد - بيروت - إختارت عارضة الأزياء وإبنة الممثل جوني ديب والممثلة والمغنية فانيسا بارادي ليلي روز ديب قميصاً واسعاً جداً إرتدته مثل فستان صيفي قصير ومريح باللون الأبيض للخروج من المنزل للتسوق وللذهاب الى أخصائية التجميل من أجل العناية بأظافر يديها وقدميها. وإختارت من Chanel حقيبة يد زرقاء اللون. وتميز القميص ذات الأكمام الطويلة بقماش الـ Broderie على طوق الرقبة وعلى أكمامه.

وإختارت حذاء nude كعبه ليس عالياً ولفّت قدمها اليسرى بـ anklet من الأحجار البيضاء. ولم تضع ليلي روز الأكسسوارات بإستثناء نظارات سوداء على عينيها.

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