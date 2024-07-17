شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للعدالة الدولية.. هكذا قدمت السينما المصرية شخصية القاضى والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت شخصية القاضى فى السينما المصرية فى أفلام كثيرة جدا، ومنها أفلام أبيض وأسود منذ بدايات السينما المصرية، واختلفت صورة القاضى حسب الأحداث داخل كل عمل فنى، وظهر أيضا القاضى فى بعض الأعمال المسرحية وأشهرها كان الفنان نظيم شعراوى فى مسرحية " شاهد ما شافش حاجة"، وفى الدراما التليفزيونية أيضا كان للقاضى ظهور فى الكثير من المسلسلات.

قام الفنان حسين رياض بهذا الدور في فيلم "الدفاع" الذي أخرجه وقام ببطولته يوسف وهبي، وهناك أيضا مشهد القاضي في نهاية فيلم "الأسطى حسن" لصلاح أبو سيف، وكذلك كان للقاضي ظهور فى فيلم "النائب العام" و"النيابة تطلب البراءة" و"حكمت المحكمة" و"إنهم يقتلون الشرفاء".

وقدمت السينما المصرية القاضي أيضا في أفلام "امرأة من زجاج" للمخرج نادر جلال، و"إعدام قاضي" لأشرف فهمي، و"قاع المدينة" للمخرج حسام الدين مصطفي، ومن أشهر النجوم الذين قدموا تلك الشخصية: عادل أدهم وخالد صالح وأحمد بدير وحسين رياض ونظيم شعراوى وعبد الرحيم الزرقاني وحمدى يوسف، وخالد طلعت .

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للعدالة الدولية، مناسبة يحتفل بها العالم في يوم 17 يوليو، للاعتراف بالنظام الناشئ للعدالة الجنائية الدولية، وتم اختيار هذا اليوم بالتحديد لأنه ذكرى تبني نظام روما، للمعاهدة التى أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، فقررت الدول المشاركة في المؤتمر بروما اختيار 17 يوليو ليكون يوم العدالة الجنائية الدولية.