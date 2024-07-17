شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز الـ 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز 45 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك حسب ما أعلن أصدقائه عبر صفحته على "فيسبوك".

شريف بدر الدين سيناريست مصري، ولد في الغربية في عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006. شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: (تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب).

وآخر أعماله التى عرضت على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي