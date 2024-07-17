فيلم جوازة توكسيك يتخطى الـ 240 ألف جنيه بالسينمات أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم جوازة توكسيك، بطولة بيومي فؤاد ومحمد أنور وليلى علوي، إيرادات بلغت 244.288 جنيه أمس الثلاثاء بشباك التذاكر.

تفاصيل عرض فيلم جوازة توكسيك

انطلق عرض فيلم جوازة توكسيك، في 51 دار عرض حسبما أكد الموزع صفوت الهلباوي، ويتوقع أن يتم زيادة عدد شاشات العرض في الأسبوع الثاني.

فيلم جوازة توكسيك

وروجت النجمة ليلي علوي لأحدث أفلامها السينمائية "جوازة توكسيك" من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ليلي علوي البرومو الرسمي للفيلم ، وكتبت معلقة: " عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك .. فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو فى دور العرض".

أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.