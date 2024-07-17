الأوبرا تستضيف معرض "إبداعات فنية" بقاعة زياد بكير

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا معرض بعنوان "إبداعات فنية" تحت اشراف الفنان خالد بركة والذى يفتتح فى السادسة مساء السبت ٢٠ يوليو ويستمر حتى الخميس ٢٥ يوليو .

يضم المعرض ٤٠ عمل فنى منفذ بتقنيات متنوعة ومختلفة تشمل الألوان الزيتية والاكريليك وتتناول موضوعات متعددة منها الطبيعة الصامتة والحية ، الفن التجريدى والسريالي والخط العربي أنتجها مجموعة من المبدعين هم خالد بركة ، أمجد حسنى ، هدى قدرى وشيماء جمال .

جدير بالذكر ان خالد بركة فنان تشكيلي ، عضو النقابة العامة لوسائل الإعلام ، حصل على العديد من شهادات التقدير ، يتميز بأسلوبة الواقعي ولوحاتة التى تضم مفردات متعددة منها وجوه الأطفال ، الخيول ، مزهرية الورود والوجوه الواقعية .



اما هدى قدرى عضو نقابة الخطاطين والجمعية العمومية للخط العربى ، أنتجت العديد من الأعمال الفنية التى عرضت فى مختلف الأماكن الثقافية وتشارك في المعرض بأعمال من الخط العربي تم تنفيذها بمنظور جديد يجمع بين التراث والفن التشكيلي .



والفنان أمجد حسنى عضو نقابة الفنانين التشكيليين، حاصل على العديد من الجوائز عن مشاركاته بالكثير من المعارض المتخصصة التى نظمتها جهات مختلفة منها وزارة التربية والتعليم وله مقتنيات بمقرها فى محافظة المنوفية .

وشيماء جمال فنانة تشكيلية ، رئيس مؤسس كوين الدولية للفنون التشكيلية وشاركت في العديد من المعارض الفنية .