أزمة قلبية.. وفاة السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز 45 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز 45 عامًا، وخيم الحزن على عائلته وأصدقائه ونجوم الفن، أثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى لإسعافه.

شريف بدر الدين

أحمد فريد

كما حرص الفنان أحمد فريد على نعي شريف بدر الدين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكلمات مؤثرة: "لا إله إلا الله، شريف سابنا ومشي، شريف راح مش مصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف بدر الدين أخويا وحبيبي وصديقي وعشرة العمر في ذمة الله".

محمد عبد الرحمن

ونشر المؤلف محمد عبد الرحمن، خبر وفاة شريف بدر الدين، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقاً: "لا إله إلا الله.. وفاة السيناريست شريف بدر الدين".

شريف بدر الدين

شريف بدر الدين

شريف بدر الدين سيناريست مصري، من مواليد الغربية عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006. شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: (تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب).

مسلسل مفترق طرق

آخر أعمال التى شريف بدر الدين عرضت عبر إحدى المنصات الإلكترونية كان مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي.