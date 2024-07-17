زياد الزواري يشعل أجواء مهرجان الحمامات التونسي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان التونسي زياد الزواري مشروع ألبومه الموسيقي الجديد بحفل جماهيري ضخم في مهرجان الحمامات الدولي في تونس.

وشهد المهرجان العرض الحي الأول لألبوم "صنع في أفريقيا" أو "مايد إن أفريكا"، مزج خلاله زياد بين المألوف التونسي والموسيقى الأفريقية المميزة بإيقاعاتها مع لمسات من موسيقى الجاز العالمية، في توليفة "أفرو جاز تونسية".

ويقدم زياد الزواري خلال الألبوم رسالة موسيقية مفادها عودة التوانسة لأصولهم الموسيقية الأفريقية حيث تعد مقطوعات المشروع خلاصة بحث مطول في تاريخ الموسيقى الأفريقية ومدى تفشيها في جذور المألوف التونسي والموسيقى التراثية التونسية الأصيلة، حيث تحمل في طابعها تأثرا واضحا بإيقاعات وروح "الأفرو ميوزيك".

واختار زياد الزواري أن يفتتح الألبوم الجديد أمام جمهوره التونسي على ركح مهرجان الحمامات الدولي عبر تقديم مقطوعات المشروع بشكل حي ومباشر للمرة الأولى بمصاحبة 16 فنانا وموسيقيا مرفقة بعرض استعراضي راقص على أنغام الإيقاعات مع الراقص الجابوني داي ايس تايجر، وذلك قبل تسجيلها في الأستوديو وطرحها رسميا بشكل ألبوم متكامل خلال موسم الخريف المقبل.

ووضع الزواري بصمته الموسيقية في فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من مهرجان الحمامات الدولي الذي يشهد هذا العام توليفة من النجوم العرب منهم كارول سماحة وصابر الرباعي ورامي عياش.

ويعقب حفل مهرجان الحمامات النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر حفلات زياد الزواري في تونس، حيث تولى مهمة التوزيع الأوركسترالي لحفل "روح العرب" في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي شهد انطلاق أولى حفلات "الأوركسترا السيمفوني العربي" التي تضم مايزيد عن ثمانين موسيقيا من السعودية وتونس ولبنان والجزائر وسوريا واليمن ومصر، بمشاركة المايسترو المصري جورج قلته وعدد من المطربين العرب، مثل الفلسطينية رلى عازر والعراقية إيلاف سعيد والسوداني أحمد سيف والمغربية عبير العابد إضافة إلى التونسي محمد الجبالي والسعودي علي مبارك.