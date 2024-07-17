شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين من مدينة ألغام إلى مكان ذكى يجمع كبار النجوم فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت الإرادة المصرية، أن تحول مدينة العلمين من مدينة للألغام إلى مدينة ذكية تجمع كبار النجوم في مهرجان العلمين، حيث تحولت المدينة من مدينة للأشباح إلى واجهة سياحية تجمع كل المقومات لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

واستطاع مهرجان العلمين في دورته الثانية أن يؤكد على قدرة المصريين على تحويل الأزمات إلي نجاحات وهو ما ظهر جليا فيما يراه زوار ورواد مهرجان العلمين من تحول كبير سواء على مستوى البنية التحتية أو الفعاليات والأنشطة المقدمة.

ويستعد جمهور ورواد مهرجان العلمين لقضاء أجمل حفلات الويك أند الثاني من فعاليات المهرجان، حيث يحيى القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي يوم الخميس 18 يوليو، كما تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الغنائي يوم الجمعة 19 يوليو، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتحمل الحفلات عدة مفاجآت أخرى يتم الكشف عنها الأيام المقبلة.



ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.