شكرا لقرائتكم خبر عن يرثى زوجته يوميا ويلحق بها بعد 6 سنوات.. وفاة السيناريست شريف بدر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم السيناريست شريف بدر الدين عن عمر يناهز 45 عاما، إذ أنه من مواليد عام 1979، وذلك حسب ما أعلن أصدقائه عبر صفحته على "فيسبوك".

وكان شريف مرتبط بزوجته كثيرا وعائلته، حيث رحلت زوجته في 27 سبتمبر 2018 بعد أزمة مرضية وحاول شريف تجاوز وفاة زوجته دينا ولكنه كان يحرص على الكتابة لها يوميا عبر حسابه على فيس بوك كأنها مازالت متواجدة معهم وينشر صور من مناسبات عائلية لهما ومع بناته، حتى رحل عن عالمنا اليوم بعد 6 سنوات على وفاة زوجته.







شريف وزوجته الراحلة



شريف وزوجته الراحلة



شريف و عائلته

ولد شريف بدر الدين في الغربية في عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة في عام 2001، ودرجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما في عام 2006.

شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: "تامر وشوقية، العيادة، الباب في الباب، بسنت ودياسطي، هبة رجل الغراب و طلعت روحى ".

وآخر أعماله التى عرضت على إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري علي الطيب، جومانا مراد، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد محيي