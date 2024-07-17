شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للمايسترو محمد أبو اليزيد بعد دخوله العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس لجنة الخدمات ووكيل نقابة المهن الموسيقية د. عاطف إمام تطورات حالة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضة لوعكة صحية مؤخرا، مشيرا إلى أنه يعانى من ارتشاح بالقلب، لذلك تم فورا نقله الى المستشفى بوجود النقيب مصطفى كامل وبعض زملائه بالنقابة وانه في تحسن الآن بعد أن تلقى جلسات العلاج، وسوف يمكث في المستشفى إلى أن يقرر الأطباء خروجه.

يذكر أن مجلس نقابة المهن الموسيقية رحب بالإجماع بمقترح النقيب العام الفنان مصطفى كامل الذي طرحه مؤخرًا مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بزيادة فواتير (مخصص العلاج الشهري) لأعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45% من المبلغ السابق بزيادة 150 جنيهًا ليصبح المبلغ كاملاً 500 جنيه بدلاً من 350 لــ"روشتة العلاج"، و600 جنيه لــ"روشتة" الأمراض المزمنة.

وأعلن مؤخرًا مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.