شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى عن حفله مع ماجدة الرومى بالعلمين: «في بينا كيميا لذيذة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المايسترو نادر عباسي عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في مهرجان العلمين الجديدة مع الفنانة ماجدة الرومي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على مهرجان العلمين يرجع لعدة عوامل أبرزها: الطقس الرائع، الموقع المتميز، موضحا أنه أجرى حوالي 8 أو 9 حفلات من قبل مع «الرومي»، مضيفا: «بينا كيمياء لذيذة جدا مع بعض».

وأضاف «عباسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية: «بحب المشاركة مع الفنانة ماجدة الرومي لأن الموسيقى التي تختارها يكون لها تواجد خاص للأوركسترا ولي أيضا كقائد للأوركسترا، يجعلني أشعر بكوني أضيف شئ للحفل، وهذا أمر هام للغاية».

وتابع: "موسيقى ماجدة الرومي تستدعي وجود مايسترو لحفلاتها، لذلك يشعر بأهميته بالنسبة لها وللجمهور"، مشيرا إلى أنه جرى عقد العديد من البروفات في القاهرة بهدف الاستعداد للحفل المقرر انعقاده في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل.