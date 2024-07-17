القيّمون على مهرجاني أسوان وروتردام يحتفلون بالذّكرى الخمسين لوفاة أمّ كلثوم

في إطار التعاون بين مهرجاني أسوان الدولي لأفلام المرأة، وروتردام للفيلم العربي، يحتفل كلا المهرجانين في دورتيهما المقبلة عام ٢٠٢٥ بالذكرى الخمسين لوفاة كوكب الشرق “أم كلثوم”، خاصة أن أم كلثوم قدّمت للسينما المصرية والعربية ٦ أفلام تعتبر من أبرز الأفلام الغنائية في النصف الأول من القرن العشرين، فضلاً عن كونها نموذج نادر للمرأة المصرية والعربية المبدعة، حيث نشأت في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لكنها نجحت بفضل موهبتها الكبيرة وإصرارها على النجاح أن تصل إلى قمة المجد في عالم الغناء.

ومن المنتظر أن تتضمن الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي، والدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حفلا موسيقيا يتضمن عددا من الأغاني التي قدمتها أم كلثوم في أفلامها، على أن يتم التنسيق بين المهرجانين في هذا الشأن، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة المصرية، حتى تخرج هذه الاحتفالية بالشكل الذي يليق بسيدة الغناء العربي.

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يذكر أن أم كلثوم قدمت للسينما المصرية والعربية كممثلة ٦ أفلام هي، “وداد” و”نشيد الأمل” و”دنانير” و”عايدة” و”سلامة” و”فاطمة”، فيما شاركت بالغناء فقط في فيلمي “أولاد الذوات” و”رابعة العدوية”.