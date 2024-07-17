تهديد “كاذب” بوجود قنبلة.. إخلاء مات ديمون وزوجته من شاطئ ميكونوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت تقارير بإجلاء الممثل الأميركي مات ديمون وزوجته لوسيانا من جزيرة ميكونوس اليونانية، بعد إنذار بوجود قنبلة في مكان تواجدهما.

وتلقت شرطة ميكونوس عبر البريد الإلكتروني، يوم السبت 13 تموز، رسالة تُحذّر من عبوّات ناسفة وُضعت في أربعة أماكن، تشكّل وجهات سياحيّة شهيرة على الجزيرة اليونانية، وفقاً لما ذكرته وكالتا الأنباء المحلية “بروتوثيما” و”كي نيوز”.

وشهدت الـ”تيك توكر”، إلينا كازابلانكا نياموايا أودول، عملية الإخلاء أثناء تناولها الطعام في مكان مجاور لشاطئ باراجا، حيث كان مات ولوسيانا يقضيان بعض الوقت في نادٍ شاطئي يدعى “سانتانا”. وشاركت لقطات للزوجين وهما يلوّحان بودّ أثناء خروجهما.

وبمجرد إبلاغ الشرطة بالتهديدات، أمرت الشرطة كلّ موقع مستهدف بإيقاف الموسيقى وإخلائه على الفور. وأفادت التقارير بوجود 4 آلاف سائح في منطقة باراجا في ذلك الوقت.

وأكدت السلطات بعد عملية الإخلاء أن “التهديد كان خدعة”، وفقًا لما ذكرته “KNews”.