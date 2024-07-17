“حكاية عائلة ألبورا” قريباً.. التحضيرات لـ”الهيبة” بالنسخة التركية بدأت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرّعت شركة الإنتاج التركية “Ay Yapım” تحضيرات مسلسلها “الهيبة” بالنسخة التركيّة، الذي سيُصوّر في مدينة ماردين، بعنوان “حكاية عائلة ألبورا”، بعد أن كان اسمه “Firtina” (العاصفة).

يروي المسلسل قصة عائلة من مهرّبي السلاح في قرية، مع خلفيّة حبّ معقّد بين أفراد من العائلة، في الوقت الذي سيشهد صراعاً شرساً على السلطة بين أفراد عائلتي “ألبورا” و”بايبرسلار”. وتعمل شركة الإنتاج بجديّة كبيرة لعرض العمل المستوحى من مسلسل لبنانيّ، بعدما كان تصويره مؤجلاً منذ عدّة سنوات؛ وذلك بمشاركة المنتجة لالي إرين إلى جانب كرم تشاتاي، بحسب الصحافية بيرسين ألتونش.

أما كاتب سيناريو المسلسل فهو غليزار إرماك، الذي من أعماله “على مرّ الزمان” و”عمر”. ويتولى الإخراج أحمد كاتكسيز الذي من أعماله “العشق المشبوه” و”اللهيب” و”العائلة”.