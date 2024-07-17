بطلة “فتاة النافذة” تُرزق بطفلتها الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك حساب مجلة “guncelmagaziin” التركية خبر إنجاب الممثلة التركية بورجو بيريجيك، بطلة “فتاة النافذة”، مولودتها الأولى من زوجها إمري يتكين.

ونشرت المجلة صوراً لبيريجيك أثناء حملها، أرفقتها بتعليق: “الممثلة الشهيرة بورجو بيريجيك أصبحت أماً”، فيما لم تعلن بيريجيك خبر إنجابها بعد.

وخطفت بيريجيك الأنظار منذ أسبوع بجلسة تصوير جديدة في الشهر الأخير من حملها، شاركتها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، مرفقة برسالة لطفلتها جاء فيها: “لقد منحتني واحدة من أجمل ذكرياتي”.

يذكر أن بورجو بيريجيك قابلت زوجها إمري يتكين في عام 2006، وبعد علاقة دامت 10 سنوات، تزوجا في عام 2016.