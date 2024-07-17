لهذا السبب إختارت بيلا حديد إرتداء هذه الـ تي شيرت

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت مجلة الموضة الشهيرة Vogue هذا العنوان اللافت Girlhood trend على إطلالة العارضة الأميركية الشهيرة بيلا حديد.

وفي التفاصيل أن بيلا إختارت تي شيرت بيضاء اللون، وعليها رسمة ظبي باللون البني، ونسقت معها شورت قصيراً من الجينز الأزرق، ووضعت في يديها أساور فضية اللون، وفي أصابعها خواتم ضخمة، وعلى عينيها نظارة شمسية سوداء، وإنتعلت حذاءً عالياً باللون البني والرسومات الموجودة عليه باللون البيج.

وتبين أن نشر صور الحيوانات الصغيرة أصبح رائجاً في الفترة الأخيرة، ولذلك إختارت بيلا حديد هذه الـ تي شيرت المرسوم عليها ظبي صغير.

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