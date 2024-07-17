موعد طرح فيلم "شلبي" على منصة شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منصة شاهد عن طرح فيلم "شلبي" غدًا الخميس الموافق ١٨ يوليو الجاري، والفيلم من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتم عرضه بالسينمات فى يناير عام ٢٠٢٣.

فيلم شلبي

أحداث فيلم شلبي

وتدور أحداث فيلم شلبي حول الشاب صابر "كريم محمود عبد العزيز"، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداث مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

فيلم شلبي

أبطال فيلم شلبي

يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

من ناحية أخري، حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد، وتصدّر التريند طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

بعد النجاح الكبير الذي حققه النجمان كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر في مسلسل "البيت بيتي"، اتفق الثنائي على تقديم جزء ثانٍ من العمل.

فيلم شلبي

وقد تعاقد كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر مع إحدى المنصات الإلكترونية لتقديم الجزء الجديد على أن يعرض قبل نهاية العام الجارى.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "البيت بيتي" فى إطار رعب كوميدي حول بينو "مصطفى خاطر"، الذى يرث قصرًا عن والده ويفاجأ بأن القصر ملعون وتسكنه أرواح أجداده ويستعين بسائق التاكسى كراكيرى "كريم محمود

عبدالعزيز" وعائلته لمحاولة بيع هذا القصر ومن المقرر أن يستكمل الجزء الجديد مغامرات الثنائي مع الأرواح التى تسكن هذا القصر.

أبطال المسلسل

مسلسل "البيت بيتي" يشارك في بطولته كل من: كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل ومحمد محمود عبد العزيز وسامى مغاورى ومى القاضى، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى، إخراج خالد مرعى.

وكان مصطفى خاطر أعلن وفاة والدة زوجته، عبر خاصية "الأستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال، وصلاة الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بعد صلاة العصر إن شاء الله، أدعوا لها بالرحمة والمغفرة".