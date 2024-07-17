في ساعات قليلة.. أمير عيد الأول على يوتيوب بسبب "روكسي"

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت أغنية الفنان أمير عيد الجديدة “روكسي” على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، خلال ساعات قليلة من طرحها.

تأتي حكاية أغنية روكسي على عدة فصول، حيث طرح أمير عيد الفصل الأول والذي سجل أكثر من 190 ألف مشاهدة خلال ساعات ، وتقول كلماتها "وشي للبار وضهري للمكان مش قادر ناس مش قادر عالكلام تمام برمي السلام لكن ده ميمنعش اني زهقان عاوز شوشره بدون اي احتكاك انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط انا عاوز لمه عشان لما بروح دماغي بترقصني وبفكر في حاجات حاجات جوايا انا لسه مش عارفها حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها حاجات جوايا انا لسه مش عارفها حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها سألتني انت مين قلتلها بحاول اكون انا بلعب مع نفسي ساعات لعبه الاسئله والحقيقه النتيجه كانت مذهله شويه مخجله لكن هحكيلك بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها بس الحقيقه عمري في يوم ما فهمتها عندي شويه مباديء لكن متجزئه عندي مشاعر فاضل تكه وتبقي ملزقه بضحك ساعات في السينيما علي ضحك ناس بس الحقيقه الفيلم غبي مفيهوش احداث بعمل حاجات كتير محفوظه مش مفهومه وحبيت عشان حاجات تانيه غير الاحساس حاجات جوايا انا لسه مش عارفها حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها حاجات جوايا انا لسه مش عارفها حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها الطريق قصادي بس السبق مش سباقي العالم ده متساق مش عايز منه حاجه الناس بتجري حافظه ماشيه ورا الباقي عالم كله كداب اكتر من الخواجه مش مهم مش مهتم لسه مش لاقي الحلم اللي يصحيني

ألبوم روكسي لـ أمير عيد .. حكاية متصلة منفصلة في 5 أغاني

روكسي هو الألبوم الجديد لـ أمير عيد في الإصدارات الصيفية لهذا العام، يضم 5 أغاني بطريقة متسلسلة، يضم كل فصل منهم قصة ويتم استكمالها فصل تلو الآخر.

ألبوم روكسي

كان قد طرح فريق كايروكي الذي ينتمي له أمير عيد “تلك قضية” والتي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، واجتاحت العالم العربي تضامنًا مع القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها فلسطين بعد “طوفان الأقصى” الذي بدأ في أكتوبر الماضي.

أغنية تلك قضية من كلمات مصطفى غبراهيم، وتقول كلماتها "ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية كيف أنامَ قريرَ العينِ؟ وأضع سدادة أذنين والعيلة المدفونة ف بيتها ممنوع حد يخش يغيتها وكأن الارض اللي فوقيهم مش تبع الكورة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجنٍ واسع؟ زنازينه من نار ورماد وتقوم من تحت الأنقاض تتشعلق ف رقاب القاتل تجمع اشلائك وتقاتل وتوري الدنيا الكدابة كيف يسير قانون الغابة من اين طريق الحرية ومن أين تؤتى الدبابة مش فارقة العالم يتكلم موت حر وما تعيشٌ مسلّم تلهم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بننادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين دن كما شئت فأي إدانة لما يجري جوا السلخانة مش هتخف بارود الدانة ولا قادرة ترجع له صباح تلك قضية