تعرف علي الفائزين في مسابقة الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

ياسر رشاد - القاهرة - فى الليلة الثالثة من الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير السابع، والذى يستمر حتى ١٩ يوليو الجارى، التقت لجنة تحكيم الملتقى التى ضمت الفنان عمرو سليم والفنان سامى أمين، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الملتقى، بحضور الكاتب الساخر والفنان عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، وعدد من فنانى الكاريكاتير، وذلك أمس الثلاثاء، بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجوائز مسابقة الملتقى والمقدمة من المتحف العربى للكاريكاتير - تحت التأسيس - برئاسة الكاتب الساخر الفنان عماد جمعة، والتى تقدم باسم الفنان الحاضر الغائب "جمعة فرحات" وفاء لذكراه وتخليدا لإسمه فى عالم الكاريكاتير.

وأكدت لجنة التحكيم أن المعرض اتسم بمشاركات متميزة وأساليب مختلفة، تبارت جميعها فى الإحتفاء بالسيدة فاطمة اليوسف مؤسسة مجلة روزاليوسف، بمناسبة صدور العدد ٥٠٠٠ للمجلة، من خلال رسم بورتريه لها مع كوكبة من فنانى الكاريكاتير الذين أثروا فن الكاريكاتير وأمتعونا بأعمالهم الخالدة .

من جانبه أكد الفنان عماد جمعة أن الهدف من المسابقة هو المساهمة فى عمل حراك ورواج لفن الكاريكاتير وتشجيع الفنانين الشباب فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه يعتبر كل من شارك فى الملتقى من الفائزين، موجها الشكر لكل كبار الفنانين المشاركين في المسابقة كنوع من الدعم للملتقى وللمتحف العربى للكاريكاتير .

جوائز

وفاز بالجائزة الأولى الفنانة "مروة إبراهيم"، وفاز بالجائزة الثانية الفنان "أحمد عبد النعيم"، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان "صابر طه"، وتم تسليمهم درع الملتقى .

أما الجائزة الرابعة فقد ذهبت للفنان "حسنى عباس"، وذهبت الجائزة الخامسة للفنان "عبد الرحمن بكر"، مع تسليمهما شهادة تقدير .

وقد رأت لجنة التحكيم منح جائزة خاصة للفنانة فريدة سمير عبد الغنى كأصغر فنانة مشاركة بالملتقى تشجيعا لها، كما تم تكريم جميع المشاركين فى المسابقة وتسليمهم شهادة تقدير .

وفى ختام اليوم أهدت مجموعة من الفنانين المشاركين بالملتقى لوحاتهم إلى المتحف العربي للكاريكاتير منهم الفنان الكبير محمد فاروق المغربى، وقد وجه الفنان عماد جمعة الشكر والتقدير لهم لهذا الدعم والمساندة فى تأسيس المتحف .