فن ومشاهير

مهرجان العلمين يستقبل التحطيب الصعيدي ضمن عروض هيئة قصور الثقافة

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ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى العروض الفنية التي تقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبالممشي السياحي بمدينة العلمين الجديدة، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان، رقصات الفن الشعبي السكندري المعبر عن تراث الثغر ومنها "الصيادين، عرب العامرية، كامب شيزار.

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وضمن عروض الفلكلور الصعيدي بمهرجان العلمين قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية للمدرب محمد شحاته، عروضها الفنية برقصات "شعبيات، التحطيب" بمصاحبة آلات المزمار الصعيدي والعصا والطبول .

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عروض فنية

العروض الفنية بمهرجان العلمين تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول عروضا فنية لفرق: التنورة التراثية، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بجانب عروض الفنون الشعبية لفرق الحرية السكندرية، والأنفوشي وملوي وحتى 17 يوليو الحالي.

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مهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

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ويشهد مهرجان العلمين هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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