مي كساب: لا أرغب في المشاركة بمسلسل العتاولة ٢.. ودوري انتهى

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفنانة مي كساب عدم رغبتها في المشاركة بجزء ثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي جرى تقديمه في موسم رمضان الماضي، معتبرة أن دورها انتهى دراميا بنهاية الجزء الأول.

وقالت مي كساب في لقاء مفتوح نظمته مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لمعرض المكتبة الدولي للكتاب "إنها تفضل المشاركة بجزء ثان من مسلسل (جعفر العمدة)، الذي جرى تقديمه في موسم رمضان قبل الماضي لأن دورها ما زال به الكثير لتقديمه".

وأضافت مي كساب: "أن أكثر شئ يخاف منه الفنان هو لحظة الركود الفني، حيث أنها مرت بتلك الفترة لسنوات، وكانت مرحلة قاسية خاصة مع ترويج شائعات أنها ابتعدت عن الفن بسبب الزواج والإنجاب"، لافتة إلى أنها في الوقت الحالي أصبحت تفكر بكل خطوة لعمل فني كبير، حتى لو تطلب ذلك تباعد فترات زمنية بين كل عمل فني وآخر.

وحول أعمالها الجديدة في الفترة القادمة، قالت الفنانة مي كساب إنه يتم حاليا التحضير للجزء الخامس من مسلسل اللعبة، حيث أنه في مرحلة الكتابة وسيتم بدء التصوير في أكتوبر المقبل.

وأضافت أنها تحضر أيضا لأغنية جديدة اسمها (قطة) من كلمات وألحان عزيز الشافعي، فضلا عن مشاركتها في فيلم كوميدي بعنوان "فيلم ذعر" مع الفنان أحمد فتحي.

السقا ورمضان

وحول تجاربها الفنية مع النجمين أحمد السقا ومحمد رمضان، قالت مي كساب: " كلاهما مثال للطيبة والجدعنة، وقد استمتعت جدا بالعمل مع محمد رمضان، فأنا دائما من الناس الذين يدافعون عنه لأنه طيب وعلى خلق وملتزم ويقدر الموهوبين وتلك هي شخصيته الحقيقية، والعمل معه من أمتع التجارب الفنية.. أما الفنان أحمد السقا فمثال للنبل وأخلاق الفرسان، ودائما سند لمن حوله، ويساعد زملاءه، وأنا كسبته أخا وصديقا لآخر العمر".

وأضافت مي كساب: "أتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني لأنها لم تشاركه في أي عمل فني من قبل وستظل طول عمرها تحلم بذلك"، مشيرة إلى أن أي فنان لم تعمل معه من قبل سيضيف لها وستستفيد منه في حالة مشاركته في عمل فني جديد.

وأكدت مي كساب استعدادها للمشاركة في أي عمل به بطولة جماعية مثل: مسلسلات جعفر العمدة والعتاولة وأحلام سعيدة، إذا كان سيناريو العمل منصفا ومتوازنا بين الأدوار.