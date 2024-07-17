"جراج عمومي"| بسمة بوسيل تقترب من الـ 120 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المطربة بسمة بوسيل أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "جراج عمومي" خلال الأيام القليلة الماضية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الأغنية حاجز 118 ألف مشاهدة .

تفاصيل أغنية جراج عمومي

وتعود أغنية جراج عمومي من كتب كلمات الأغنية مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، وميكس وماستر مصطفي رؤوف، مدير إنتاج أشرف سالم.

وجاءت الأغنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “قال في حقي” والتى تصدرت بها قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر وحصلت على المركز الـ20 من أصل 50 فيديو.

وكانت قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم «صعب ومتعب جدًا».

بسمة بوسيل

وأوضحت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: «في حاجات مكنتش أقدر أعملها لإني مشغولة جدًا».

وأشارت إلى أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدا».

وكانت تصدرت الفنانة بسمة بوسيل التريند، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعد الطلاق من تامر حسني منذ أيام قليلة.

وبدت على بسمة بوسيل السعادة كما حرصت على الغناء بعد غياب طويل وقدمت أغنية “مين اللي بيختار” فى حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.

عادت الفنانة المعتزلة “بسمة بوسيل” للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها لسنوات طويلة بسبب زواجها من الفنان تامر حسني.

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تعود للغناء:

نشرت “بسمة بوسيل” فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي تؤدي أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة هبة الطوجى بصوتها.

أعادت “بسمة بوسيل” غناء الأغنية بإحساس كبير، حيث ظهرت بالفيديو وهي ترقص بحماس وحرية كبيرة في مساحات خضراء على أنغام صوتها.

خلال ساعات قليلة استطاعت بسمة بوسيل أن تحصد مليون إعجاب ومشاهدة على الفيديو ، بالإضافة إلى ألاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوتها وشجعتها على الاستمرار.