محمد حماقي ونانسي وعجرم رامي جمال يتنافسون على الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - خلال الأسبوع الماضي امتلأت قائمة موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بإصدارات غنائية عربية لأبرز نجوم الغناء، ومنهم “محمد حماقي، نانسي عجرم، رامي جمال”، والتي أدخلتهم قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات من طرحها.

أغنية محمد حماقي واكلة الجو

انتقل محمد حماقي بين المراكز الخمس الأولى بعد طرح أحدث أغانيه “واكلة الجو” من ألبومه الجديد هو الأساس، حتى وصلت إلى المركز 11،واقتربت من الموين ونصف مشاهدة خلال أسبوع من طرحها.

أغنية واكلة الجو من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع تميم، وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار”.

كليب نانسي عجرم من نظرة

أما نانسي عجرم فسجل الكليب الجديد “من نظرة”، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وانضمت للمراكز الخمس الاولى خلال ساعات من طرحها عبر يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، ومن إخراج سمير سرياني، وتقول كلماتها "صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب عم يرقص عالدقة و كل دقة بيسمعها بالقِلب عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب .حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار جمالك عالبكلة و متكلة عليي شوي تغار دلعني و ما بتندم و مقدم قلبي و ما تحتار جنونك عجنوني يا عيوني .بخلي الليل نهار إنت إلي دوا دوا شفتك قلبي هوى هوى معك إنت قلبي ارتوى إنت غرامي كون الشمس بكون الفيّ كون النار بكون الميّ حنّ على قلبي شوي .حقق أحلامي

أغنية رامي جمال برود ببرود

وانضم رامي جمال حديثًا بأغنية “برود ببرود”، والتي حصلت على المركز الخامس بأكثر من 240 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر يوتيوب

أغنية برود ببرود من كلمات: احمد العزب الحان: محمود انور، وتقول "رود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك