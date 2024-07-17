احتفالية فنية في دار الكتب بمناسبة ثورة يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حفلا فنيا في قاعة الموسيقى بالدار في إطار احتفالات وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، بذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

وتقام الاحتفالية في الحادية عشر من صباح يوم الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ بعنوان "نغمات على جناح الحرية" تشدو من خلالها الموهبة سلوان محمد عبد الحميد، من ذوي الهمم، بعدد من أغاني عمالقة الطرب لثورة ٢٣ يوليو.

ويشارك في الاحتفالية كل من: د.أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، و د. شادى نصيف وديع الأستاذ بكلية التربية الموسيقية وهو أحد المبدعين من ذوى الهمم.

احتفال للأطفال

وفي سياق متصل تقيم دار الكتب في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ ندوة يتحدث فيها كل من: الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لآداب القاهرة ورئيس الجمعية التاريخية.

كما ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق، احتفالا للأطفال بمناسبة ثورة يوليو حيث يتم تنظيم مسابقة رسم وتلوين.