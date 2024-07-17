روكسي|أمير عيد يطلق أول أغنيتين من أحدث ألبوماته "حاجات جوايا واسمك أيه"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق النجم أمير عيد أول أغنيتين من أحدث أعماله الفنية بألبومه الجديد Roxi "روكسي" بعنوان "حاجات جوايا واسمك إيه، وذلك عبر حسابه الرسمي والمنصات المتنوعة بمواقع التواصل الإجتماعي.

وطرح أمير عيد ألبوم Roxi بشكل منفرد على فصول متسلسلة حيث يحكي كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، وتشمل عددها 5 أغاني.

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

وانتهى عرض حلقات مسلسل "دواعي السفر" مؤخراً، وشهدت الحلقة 10 الأخيرة وفاة القبطان إبراهيم.

أمير عيد

ونجح مسلسل "دواعي السفر" فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعي السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو بجزئيه، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

مسلسل دواعي السفر

أبطال مسلسل دواعي السفر

المسلسل من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى و أحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

وكانت تداولت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انفصال النجم أمير عيد عن زوجته.

وازدادت الشائعات خاصة بعد نشر ليلي فاروق صورة على استورى حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير، الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه".