شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إحيائها حفل مهرجان العلمين.. ماجدة الرومى غنت بعلم مصر فى قصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

حفل جديد تحييه الفنانة ماجدة الرومى في مصر وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث تحيي ماجدة الرومى حفلها بعد غد الجمعة 18 يوليو بقيادة المايسترو نادر عباسى، وسط أجواء طربية رومانسية، حيث ينتظر جمهور ماجدة الرومى الحفل لسماع أغانيها الطربية الهادئة والتى اشتهرت بها طوال مشوارها الفني.

ماجدة الرومي لا تنقطع عن إحياء الحفلات في مصر، حيث أحيب في إبريل الماضي آخر حفلاتها بمصر، وتحديداً في ساحة قصر عابدين، بمصاحبة أوركسترا يقودها الموسيقار نادر العباسي، بحضور نخبة من كبار شخصيات مصر ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ونجوم الفن والرياضة، ورفعت ماجدة الرومى علم مصر أثناء غنائها على خشبة المسرح.

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية يوم الخميس الماضى 11 من يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 30 من أغسطس المقبل، وافتتح الكينج محمد منير أولى حفلات المهرجان يوم الجمعة 12 من يوليو، كما أحيت أيضاً الفنانة دينا الوديدى حفلاً في اليوم نفسه، في حين يشارك في المهرجان هذا العام عدد من نجوم الغناء أبرزهم: عمرو دياب، تامر حسني، محمد منير، كاظم الساهر، رامي جمال، ويجز، فرقة كايروكي، حمزة نمرة، سعاد ماسي، وغيرهم.

وتشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.