شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي تفاصيل وشروط مسابقة (أبو الحسن سلام) للبحث العلمي في نسختها الرابعة بالدورة التاسعة للمهرجان، والتي من المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي .

وصرحت مدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي قائلة: الهدف من تلك المسابقة هو الإرتقاء بالبحث العلمي في المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في مجال البحث العلمي، وأضافت : المحور الرئيسي للتسابق هذا العام هو : (تحديات مسرح الطفل في عصر الذكاء الاصطناعي).

أما عن الشروط والضوابط العامة للمشاركة، فهي كالآتي : ألا يتجاوز عدد كلمات البحث ( ١٥٠٠٠ ) كلمة كحد أقصى، وتقدم البحوث باللغة العربية مع مراعاة قواعد اللغة العربية في الكتابة وفي الترقيم، و يجب أن يمتاز العمل المقدم بالسلامة اللغوية، وأن يكون إخراجه في حلة متناسقة وجميلة احتراما للمتلقي، وألا يكون البحث منشورا أو مقدما باعتباره بحثا لنيل الإجازة، أو الماجستير، أو حتى جزء من أطروحة الدكتوراه، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية، وذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه في أى من هذه الأغراض بعد المسابقة، و ألا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

ومن الشروط أيضا جدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية ، وجدية النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ماسبق إنجازه من دراسات حولها، مع مراعاة تحري الأمانة العلمية في التعامل مع تلك الأبحاث السابقة، بالإضافة لمراعاة شرط الابتكار، والإبداع في تناول الموضوع، والتحديد الواضح للمنهج المستخدم في دراسة الإشكالية البحثية.

ومن الشروط أيضا ضرورة العناية بالتوثيق السليم والتام لقائمة مصادر البحث ومراجعه، وذلك عبر كتابة كل مصدر بلغته الأصلية وباللغة العربية أيضا، ووضع إطار مرجعي للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث ، وكتابة المقابلات باللغة الأجنبية ، وألا يتجاوز عمر الباحث/ الباحثة أربعون عاما في نوفمبر ٢٠٢٤ وكذلك تتاح جائزة البحث العلمي هذا العام لكافة الباحثين المصريين والعرب ، وعدد صفحات البحث في حدود ( ٥٠ ) صفحة.



ومن الشروط أيضا ألا تقبل البحوث التي سبق نشرها، وتكتب البحوث والأوراق العلمية باستخدام برنامج Wordمع استعمال خط Traditionnel Arabic بحجم 16 ، و Times New romanبالنسبة للبحوث والأوراق العلمية المكتوبة باللغة الفرنسية والإنجليزية بحجم 14 ، ومسافة الأسطر ١.٥ سم ، وترفق البحوث بملخصات باللغة العربية، وكلمات مفاتيح في حدود 50 كلمة، ويرفق صورة من جواز السفر أو إثبات الهوية، وتكون سيرة ذاتية مفصلة، و صورة شخصية، وإقرار بعدم فوز البحث المقدم بجائزة أخرى مشابهة، و إقرار بعدم نشر البحث قبل مروره على لجنة تحكيم الجائزة .

جائزة مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي قيمتها 8 آلاف جنيها مصريا، وتمنح لفائز وحيد ستتم استضافته لحضور فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمنعقد في نوفمبر 2024، شوكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان، وسيحصل على شهادة موثقة من رئيس المهرجان، وستنشر في المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا، وتفتح الجائزة أبواب المشاركة للمرشحيين المصريين والعرب ابتداءا من يوم الأربعاء الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٤ وآخر موعد لتلقي الترشيحات والأطروحات هو يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤، ويتم التسجيل على الرابط التالي :

https://forms.gle/BgsGGwLuAxiNy6e89

للاستفسار يرجى المتابعة مع إدارة التنسيق مسابقة البحث العلمي بالمهرجان على الرقم التالي : 00201064142222

أو التواصل على الإيميل التالي :

‏[email protected]

مهرجان شرم الشيخ للدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.