شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن تيام علي يكشف كواليس تعاونه مع محمد حماقي في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن تيام علي عن تعاونه مع النجم محمد حماقي في ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "هو الأساس"، في أكثر من أغنيه سيتم طرحها خلال الأيام القليله المقبلة .

وأشار تيام في بيان صحفي، أن الألبوم الجديد لحماقي سيتواجد فيه الكثير من الأشكال الموسيقية الجديدة والمتطورة والتي ستكون مفاجأة لجمهوره، لافتا إلى أنه يتعاون معه في أغنيتين مختلفين تماما عن بعضهما .

وعن كواليس تعاونه مع حماقي في ألبومه الجديد قال :"تعاونت مع حماقي في عملين سيكونا بمثابة مفاجأه في ألبومه الجديد، أتمنى أن يجدوا إعجاب جمهوره، أولهما من كلمات مصطفى ناصر وتوزيع توما، والأغنيه الثانية من كلمات أدهم معتز، وتوزيع تميم"، لافتا إلى أن العملين تم الانتهاء من كافه تفاصيلهم وجاري طرحهما.

الجدير بالذكر أن حماقي قام بطرح أغنية من ألبومه الجديد منذ حوالي أسبوع حملت اسم "هو الاساس" ويستعد خلال ايام لطرح أغنية جديدة بعنوان "واكلة الجو" .

وقدم الملحن تيام علي العديد من الأغاني الناجحة الذي تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي حيث تعاون مع المطرب فريد في أغنيه "لو جاي في رجوع" ، و رامي صبري في "انتي جنان"، و" بعده فارق" مع رامي جمال، و "هنتقابل" و"مرجعليش" مع مسلم، و"مجاش منك" مع أحمد باتشان، بالإضافة إلى تعاونه مع جامدين جامدين مع النجم تامر حسني .