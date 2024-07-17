شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي صبري قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

يتعاون النجم رامي صبرى في ألبومه الجديد الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده ويطرحه اليوم الأربعاء، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عدد من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

ونشر مؤخرا رامي صبري منشورا على حساباته وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وكتب "ألبوم جديد قريبا" مع صورة تحمل "أنا جامد كده كده".

وكان رامي قد شوّق جمهوره حين كتب منشورا كتب فيه "أنا جامد كده كده" مما أثار جدلا بين الجمهور حول ما يقصده رامي.

