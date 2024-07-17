شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يروج لحفل ماجدة الرومي: حفلة كلها طرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين في دورته الثانية على الترويج لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، المقرر إقامته الجمعة المقبلة في مدينة العلمين الجديدة، حيث نشرت برومو ترويجي للحفلة عبر "إنستجرام"، معلقة عليه: "صاحبة صوت مميز وذكريات جميلة لا تنتهي".

وتابعت: "شاركونا الحفل المنتظر للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 19 يوليو على مسرح مهرجان العلمين، وتعالوا نستمتع مع بعض بحفلة كلها طرب وأغاني مميزة تحت سماء مدينة العلمين الساحرة. ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، الحقوا تذاكركم دلوقتي من على موقع تذكرتي، ومتفوتوش فرصة حضور حفلة متتنسيش".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

