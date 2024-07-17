شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تقاضى منتحل شخصيتها على موقع X .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

انتابت الفنانة نرمين الفقى حالة من الغضب الشديد بسبب ظهور حساب بإسمها وموثق على موقع التغريدات القضيرة X ويدوّن تعليقات لها علاقة بالسياسة بشكل دائم، رغم أنها لا تمتلك أي حسابات على موقع X من الأساس، ولذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب المنتحل لشخصيتها على موقع X.



نرمين الفقى

نرمين الفقى أدت مناسك العمرة مطلع شهر يوليو الجارى، و شاركت بعض الصور لها من أمام الكعبة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب كنت نوياها من قلبي، وتمت العمرة مع حبايبي وإخواتي مع فريق العمل، ربنا يتقبل منا".

وكانت نرمين الفقى قد كشفت عن تعرُّضها للذعر بعدما اكتشفت وجود ثعبان في حديقة منزلها؛ مما دفعها للاستعانة بأحد العمال الذين يعملون في مجال إبادة القوارض، من أجل التخلُّص من هذا الثعبان. وذلك بعد نجاتها من حادث سير وقع قبل أيام.

ونشرت الفنانة نرمين الفقي مقطع فيديو لمحاولة العامل الإمساك بالثعبان الموجود في حديقة منزلها. وعلّقت عليه عبْر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم الخميس قبل العيد مسافرة، ربنا نجّاني، والحمد لله يا رب عدّت على خير، من حادثة مرعبة، والنهارده ثعبان في بيتي، يا رب سترك يا رب".

وقدّمت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.



الفنانة نرمين الفقي