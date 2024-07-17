شكرا لقرائتكم خبر عن دريك مازحا بعد غرق قصره: قهوة إسبريسو مارتنيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مغني الراب الكندي دريك، مقطع فيديو لقصره الغارق بالمياه في تورونتو بكندا، بعد أن تعرضت المدينة لعاصفة مطيرة غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي، فى المنطقة المحيطة بـ منزل دريك.

وقال دريك مازحا على موقع إنستجرام: "من الأفضل أن تكون هذه قهوة إسبريسو مارتيني"، إلى جانب مقطع فيديو للمياه البنية العكرة التي تتدفق إلى الغرفة.

يقع منزل دريك، المعروف باسم " the Embassy"، في حي Bridle Path الفاخر في تورونتو.