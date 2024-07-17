تايلور سويفت تحطّم رقم الرّاحلة ويتني هيوستن، إقرأ التفاصيل

مع مرور الوقت، تواصل تايلور سويفت تحطيم الأرقام القياسيّة. وقدحصلت المغنّية وكاتبة الأغاني هذا الأسبوع على مكان آخر في كتاب التّاريخ وذلك بعدما سجّل ألبومها الأخير “The Tortured Poets Department”، مبيعات قياسيّة متصدّرًا بذلك قائمة بيلبورد ٢٠٠. للأسبوع الـ١٢ على التّوالي.

ومع تصدّر ألبوم تايلور سويفت الأخير “The Tortured Poets Department” المركز الأوّل على مدار ١٢ أسبوعًا تكون قد كسرت الرّقم القياسيّ للفنّانة الرّاحلة ويتني هيوستن التي احتلّ ألبومها الثّاني “ويتني” الصّدارة لمدّة ١١ أسبوعًا.

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وكانت تايلور سويفت قد فاجأت جمهورها في ابريل الفائت بإطلاق ألبومها ” The Tortured Poets Department” الذي يتضمّن ١٦ أغنية ويشكّل الألبوم الـ ١١ للمغنّية وكاتبة الأغاني، بتعمّق تايلور في صراعات وتجارب شخصيّة مختلفة.