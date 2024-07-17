كأس العالم للرياضات الإلكترونية| موعد حفل أصالة وأحمد سعد

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ياسر رشاد - القاهرة - ثنائية غنائية تجمع بين الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد على مسرح واحد، وذلك على هامش فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة في العاصمة السعودية الرياض.
يقام الحفل يوم الأحد 21 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
فئات تذاكر الحفلات والألعاب داخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024
انقسمت أسعار تذاكر الفعاليات إلى فئتين الأولى مخصصة للرياضات الإلكترونية فقط وتبدأ بـ 20 ريال سعودي ، والثانية شاملة الألعاب والحفلات سويًا وتبدأ بـ 75 ريال سعودي.
فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية والقائمة الكاملة للألعاب
كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.
وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.
وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:
الأسبوع الأول:
لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2
الأسبوع الثاني:
لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire
الأسبوع الثالث:
لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الرابع:
لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الخامس:
لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends
الأسبوع السادس:
لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics
الأسبوع السابع:
لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II
الأسبوع الثامن:
لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1
يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.
وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.