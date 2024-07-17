نقل المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالب المنشد حسام صقر، بالدعاء للمايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"،الذي يخضع للعلاج إثر معاناته من أزمة صحية بإحدى المستشفيات.

المنشد حسام صقر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال المايسترو محمد أبو اليزيد، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى المعادي، أمس الثلاثاء

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار"