"بكلمات مؤثرة".. داليا البحيري تنعى شريف بدر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنان داليا البحيري السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 45 عامًا.

وكتبت داليا عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "مش فاهمة والله مش مستوعبة، حبيبي يا شريف يا طيب يا محترم، الضحكة مبتفارقش وشك أنا عارفة كنت عايز تروح لدينا، ربنا يهنيكم في الجنة ونعيمها، ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله إنا إليه راجعون، ربنا يكون في عون طنط والبنات برجاء قراءة الفاتحة".

وأعلن شقيقه محمد بدر الدين خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "سبحان من له الدوام شريف أخويا في ذمة الله"

شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، قدم خلال مشواره الفني عدد من الأعمال الناجحة، فقد شارك في كتابة: (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري)

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية)

وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته: إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري