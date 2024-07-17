بعد وصولها ل 4 ملايين مشاهدة.. الملحن تيام علي يكشف كواليس "جامدين جامدين" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عبر الملحن تيام علي عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته الجديدة مع النجم تامر حسني والذي حملت عنوان "جامدين جامدين"، والتي تم طرحها منذ أيام قليلة محققة نسب مشاهدة عالية تخطت ٤ ملايين مشاهدة

وكشف تيام عن كواليس الأغنية قائلا :"الأغنية قمت بإرسالها لتامر قبل موسم الصيف الجاري، وأعجب كثيرا بها وبعدها تم الاتفاق على طرحها في يوليو، وبالفعل قمنا بتسجيلها بالشكل الذي استقرينا عليه، وأنا سعيد للغاية بإعجاب الجمهور بها، خاصة وانني وجدتها متصدره التريند منذ طرحها على أغلب المنصات"

وعن تعاونه مع تامر قال: "تامر حسني شخصية مميزة ولديه وعي كبير في اختيار أغانيه، والتعاون معه ممتع، وانتظر تقديم 4 أغاني جديدة معه سيتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة" .

وتابع: "أتعاون مع تامر حسني في ٤ أغاني ثلاثة منهم ينتمون للشكل الدرامي وأغنية رومانسية، والأغاني يتعاون خلالهما في اغنيتين الشاعر محمود سليم وأغنية لمحمود سليم وأخرى أدهم معتز"

وقدم الملحن تيام علي العديد من الأغاني الناجحة الذي تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء في عالمنا العربي حيث تعاون مع المطرب فريد في أغنية "لو جاي في رجوع" ، ورامي صبري في "إنتي جنان"، "بعده فارق" مع رامي جمال، "هنتقابل" و"مرجعليش" مع مسلم، و"مجاش منك" مع أحمد باتشان، بالإضافة إلى تعاونه مع تامر حسني .