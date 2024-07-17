حسام داغر ينعى شريف بدر الدين: "يا وجع قلبي عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان حسام داغر على نعي السيناريست الراحل شريف بدر الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 45.

ونشر داغر، صورة السيناريست الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ياه يا شريف يا وجع القلب يا عشرة العمر ياه بدأنا سوا ومشيت بدري، ٤٥ سنة تسيبنا وتسيب الدنيا وتلحق دينا مراتك الله يرحمها بعد ما قلت هتكمل وتعيش تربي البنات، ياه قلبك الجميل مقدرش يبعد عنها ويستحمل قسوة الحياة من غير شريك الحياة".

وتابع: "طول عمرك فنان ورقيق وحساس وإنسان، ربنا يجمعكم سوا علي خير في جنته و البنات ربنا موجود هنحكيلهم عنك كتير وعن فنك و طيبتك وأخلاقك، الله يرحمك يا شريف يا وجع قلبي عليك، أنت عند الأرحم من الكل الرحمن الرحيم، أكيد الحل بتاع ربنا دايماً أجمل من تفكيرنا وحلولنا وفعلاً لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وأنت تعبت كتير، ربنا يرحمك يا حبيبي و يصبر قلب بناتك و قلوبنا مع السلامة يا شريف".

وأعلن شقيقه محمد بدر الدين خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "سبحان من له الدوام شريف أخويا في ذمة الله"

شريف بدر الدين من مواليد ١٩٧٩، قدم خلال مشواره الفني عدد من الأعمال الناجحة، فقد شارك في كتابة: (عالم سمسم، تامر وشوقية ١، بسنت ودياسطي، الجامعة، أبواب الخوف، لسه بدري)

كما قام شريف بدر الدين بكتابة المسلسل الشهير "هبة رجل الغراب" وقدم بعدها (راس الغول، طلعت روحي، شبر مية)

وكان آخر أعماله مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته: إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري