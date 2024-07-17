بكلمات مؤثرة.. طارق الشناوي ينعى شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، شقيقته الدكتورة مها الشناوي، التي رحلت عن عالمنا مساء الإثنين.

وكتب الشناوي، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" : أتوجه بالشكر العميق لكل من تفضل وواساني في رحيل شقيقتي، الوحيدة الغالية الدكتورة مها الشناوي بجامعة المنصورة، حضوركم وكلماتكم الصادقة أدخلت السكينة على قلبي، سأظل أفتقد للأبد صوت شقيقتي الدافئ الذي يطمئن علي كل صباح".

وتابع: "سأدعو لك في كل صباح ومساء وأنا أطل على صورتك بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك الله فسيح جناته، بقدر الحب الذي منحتِه لي ولأبنائك وزوجك وأحفادك وأشقائك، ولكل الأقارب والأصدقاء والزملاء الذين حرصوا جميعًا على وداعك بكل الحب والتقدير، وداعًا مها أغلى وأعز الناس على قلبي".

واستقبل طارق الشناوي واجب العزاء في شقيقته أمس الثلاثاء عقب صلاة المغرب في منطقة أويش الحجر بالمنصورة.

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